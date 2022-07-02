На сетевом ресурсе в папке f:\1\ располагается текстовый файл (file.txt).

Необходимо:

считать значение из файла и присвоить переменной contents,

дату модификации файла присвоить переменной DateMod,

подсчитать интервал в секундах между текущим временем и времени модификации файла и присвоить переменной Interval.

На сетевом ресурсе в папке f:\2\ имеется подпапка Main, а в ней еще несколько папок В каждой папке имеется несколько файлов. Необходимо подсчитать суммарное количество файлов во всех этих папках и присвоить переменной Count.

На сетевом ресурсе в папке f:\3\ имеется текстовый файл со списком файлов log.txt. Необходимо подсчитать количество строк в файле и присвоить переменной Count1.

Значения всех переменных contents, DateMod, Interval, Count, Count1 выдать поочередно на экран командой alert.

Все три пункта должны работать на всех современных браузерах.

Пример для IE приведен в файле index.rar