Доработка скрипта для работы на современных браузерах

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка469 просмотров

На сетевом ресурсе в папке f:\1\ располагается текстовый файл (file.txt).

Необходимо:

считать значение из файла и присвоить переменной contents,

дату модификации файла присвоить переменной DateMod,

подсчитать интервал в секундах между текущим временем и времени модификации файла и присвоить переменной Interval.

На сетевом ресурсе в папке f:\2\ имеется подпапка Main, а в ней еще несколько папок В каждой папке имеется несколько файлов. Необходимо подсчитать суммарное количество файлов во всех этих папках и присвоить переменной Count.

На сетевом ресурсе в папке f:\3\ имеется текстовый файл со списком файлов log.txt. Необходимо подсчитать количество строк в файле и присвоить переменной Count1.

Значения всех переменных contents, DateMod, Interval, Count, Count1 выдать поочередно на экран командой alert.

Все три пункта должны работать на всех современных браузерах.

Пример для IE приведен в файле index.rar

3 года назад
guest_16567055060003
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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