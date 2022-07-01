Развернуть проект на Laravel 9.x

Требуется разработка программного обеспечения для робота уборщика с управлением движением и прогнозированием маршрута. Этапы включают управление узлами, классификацию препятствий и коррекцию маршрута в зависимости от динамических целей. Ожидаются ответы на три вопроса о готовности к проекту, опыте и стоимости разработки. После обсуждения возможного сотрудничества будет подписано NDA и выслано ТЗ.