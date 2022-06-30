Требуется выполнение двух контрольных работ по Java, ориентированных на прикладное программное обеспечение. Задача включает разработку и анализ программных решений.
Переменная cmd
Нужно получить значение 1 переменной и вставить его в другую переменную, которая содержит текст
Set Data = 'xxxx'
Set temp='%Data%' ^| openssl ... //eHh4eA==
Set Data="echo %%%s ^''%%temp%%^' ^| openssl ...
Сейчас при выполнении Set Data="echo %%%s либо не выводится значение temp, либо начинает обрабатываться openssl, а нужно чтобы Data содержала echo %s 'eHh4eA==' | openssl ...
Заявки фрилансеров
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