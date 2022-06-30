Требуется разработать приложение для фотостойки с использованием SDK Canon. Приложение должно делать фотографии, накладывать фильтры и вставлять их в темплейты для печати. Интерфейс на Windows 10 с разрешением 1920*1080. Необходима реализация экранов для загрузки данных, обратного отсчета, выбора фильтров и печати. Серверная часть и графика предоставляются.