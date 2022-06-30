Переменная cmd

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Нужно получить значение 1 переменной и вставить его в другую переменную, которая содержит текст

﻿ ﻿Set Data = 'xxxx'

Set temp='%Data%' ^| openssl ... //eHh4eA==

﻿ ﻿Set Data="echo %%%s ^''%%temp%%^' ^| openssl ...

Сейчас при выполнении Set Data="echo %%%s либо не выводится значение temp, либо начинает обрабатываться openssl, а нужно чтобы Data содержала echo %s 'eHh4eA==' | openssl ...

3 года назад
guest_15832152589421
5 лет в сервисе
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2 года назад

Заявки фрилансеров

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