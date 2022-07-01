Специалист по гугл таблицам

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки255 просмотров

Нужна консультация по проекту. Вопросы по автоматизации и работой с большим количеством таблиц (перенос информации), вопросы по возможности улучшения схемы.

Так же ищу исполнителя для реализации данного проекта и поддержание его работоспособности

Цены обсудим лично

3 года назад
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