Необходимо разработать простую программу для очистки кеша на устройствах Android. Программа должна эффективно удалять мусорные файлы и оптимизировать производительность устройства. Укажите в предложении опыт работы с приложениями для Android.
Специалист по гугл таблицам
Нужна консультация по проекту. Вопросы по автоматизации и работой с большим количеством таблиц (перенос информации), вопросы по возможности улучшения схемы.
Так же ищу исполнителя для реализации данного проекта и поддержание его работоспособности
Цены обсудим лично
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