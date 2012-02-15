Маленькая доработка скрипта на Python под телеграм апи

Есть скрипт который в автоматическом режиме создаёт каналы на аккаунтах. Там можно прописать логины и окончания логинов к примеру.

Логины:

chanel1

chanel2

Окончания:

sale

24

И таким образом создаётся логин проверяя его на доступность логин+доступное окончания. А в название канала вписывается "логин" - и" какое то слово"

Нужно сделать, так что бы название состояло не из логина. Там где логины что бы была возможность прописать "Логин : название" в таком формате у примеру:

Chanel1 : Купить носки

Chanel2 : продать шубу

И теперь работа с логином пусть работает как раньше, а в названии вставляется подходящее название для каждого канала.