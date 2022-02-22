Разработать приложения для Мосбиржы на С++

Разработка торговых роботов и терминалов по ТЗ;Разрабатывать приложения, работающие с Мосбиржа инфраструктуройРазработка, отладка, тестирование и первичное документирование программных модулейПоддержка и исправление ошибок в существующих модулях.Умение: разработки С++ от 3-х лет, разработки многопоточных сетевых приложений на С++ под Linux, знание фундаментальных структур данных и алгоритмов; решать нестандартные задачи. Хотелось бы узнать о вас 1. Ваш стек 2. Как вы оцениваете свой уровень (Jun, Mid, Sen) 3. Когда готовы стартовать 4. Сколько часов в день вы готовы выделять на проект 5. Ваша часовая ставка