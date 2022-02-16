Доработка аддона для игры WoW

Системное программированиеЗакрытнет заявок709 просмотров
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Есть работающий аддон в игре World of Warcraft

Аддон выполняет роль калькулятора-банка для продажи добычи в рейдах:

Выставление предмета на торги через чат

Разделение золота между участниками

Нужно доработать аддон или написать аналогичный с доработками:

Доработать возможность вытаскивать данные в exl. формате (история продаж сохраняется, но текущий формат выводимых данных неудобен)

Доработать настройки начальных ставок и минимального повышения в зависимости от текущей ставки

Доработать возможности выписывать штрафы/бонусы (в % от доли)

Добавить проверку факта обмена предмета после продажи

Добавить функцию автоматической выдачи доли (после закрытия всех продаж при открытии окна обмена внести сумму доли соответствующую конкретному участнику)

Копию аддона для ознакомления прикладываю в файле

2 года назад
guest_16450358595282
2 года в сервисе
Был
2 года назад