На выходе нужно получить экзешник, который при запуске будет собирать все доступные характеристики компьютера через WMI ([b]Windows[/b] [b]Management[/b] [b]Instrumentation[/b] ) запоковывать их в json и отправлять на определеный адрес POST запросом. ВАЖНО! Экзешний должен отрабатывать на ...
Перенести раздел для создания статей в программе ТЗшка
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Перенести раздел для создания статей в программе ТЗшка https://tzshka.ru на домен https://aggel.ru
Сделать так, что бы он не списывал внутренние деньги (тз) с баланса , или сделать оплату на мои реквизиты
Нерабочий пример :
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