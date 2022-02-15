Перенести раздел для создания статей в программе ТЗшка

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Перенести раздел для создания статей в программе ТЗшка https://tzshka.ru на домен https://aggel.ru

Сделать так, что бы он не списывал внутренние деньги (тз) с баланса , или сделать оплату на мои реквизиты

Нерабочий пример :

https://aggel.ru/view=add.php

https://aggel.ru/view=kab.php

2 года назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов