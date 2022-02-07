Разработка ТЗ

$70
Системное программированиеЗакрыт3 заявки598 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна разработка ТЗ - MAIL рассылка

Язык программирования - Python|C++

Под ОС - WIN 7|10

__________________________________________

2 года назад
guest_16445960970465
2 года в сервисе
Был
2 года назад