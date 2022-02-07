Написать скрипт для отправки Push уведомлений

$120
Системное программированиеЗакрыт1 заявка688 просмотров
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Нужно написать скрипт для отправки Push уведомлений.

Работа проходит в антидетект браузере AdsPower. Сервис для отправки пушей Firebase.

Скрипт должен иметь интерфейс, возможность запускать несколько профилей параллельно (до 10). Каждый профиль имеет свой файл с текстами, странами и временем отправки. После завершения работы присылать уведомление

Работа в Firebase:

https://docs.google.com/document/d/18hrTxy4dKC1Ow0kfta1xf8ZxQFVgMeFNKYW6YevnuVs/edit?usp=sharing

Примерный вид интерфейса для скрипта -

https://ibb.co/JF7qsYB

В первой колонке указываем имя профиля, во второй файл с текстами

2 года назад
Allonzy_a
27 летАрмения
2 года в сервисе
Был
2 года назад