Решение задач на с++

Решить на с++ нужно на 4 февраля 2022. Само задание прикреплено в вордовском файле .https://drive.google.com/file/d/0B6GuCegBf3X3WjZvcVFUZTBVVm8/view?resourcekey=0-Z2PUK9XhS284owJAWz71aA

В пункте 2.2 описание. Все три задачи должны быть сохранены по отдельности.