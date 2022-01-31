Решение задач на с++

Необходимо написать сервис, который запустим на сервере линукс в качестве сервиса, который по задачам будет забирать из видео потока отрезки видео и сохранять на диск. Детальное ТЗ в аттаче. Самый сложный момент в ТЗ - это читать ...
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Решить на с++ нужно на 4 февраля 2022. Само задание прикреплено в вордовском файле .https://drive.google.com/file/d/0B6GuCegBf3X3WjZvcVFUZTBVVm8/view?resourcekey=0-Z2PUK9XhS284owJAWz71aA
В пункте 2.2 описание. Все три задачи должны быть сохранены по отдельности.
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