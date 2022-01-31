C++ получение потокового видео

Необходимо написать сервис, который запустим на сервере линукс в качестве сервиса, который по задачам будет забирать из видео потока отрезки видео и сохранять на диск.

Детальное ТЗ в аттаче.

Самый сложный момент в ТЗ - это читать из потока метку timestamp(как мне кажется)