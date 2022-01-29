Трансляция ЭЦП

Добрый день!

Дано: есть компьютер первого пользователя, есть компьютер второго пользователя под управлением ОС Windows. Нужно написать программу, устанавливаемую на компьютер второго пользователя, которая будет передавать ЭЦП ( в момент когда второй пользователь вставляет с ней флешку ) на компьютер первого пользователя. Иными словами, чтобы ЭЦП с компьютера второго пользователя пробросилась на компьютер первого пользователя и была для него как локальная.