Знание python/bash Понимание шестнадцатиричной системы исчесления Знание hex-редакторов Понимание работы md5sum, других хеш-сумм в файлах Понимание работы binwalk, squashfs, утилиты file, разборки-сборки bin прошивок. Приставка sml 482
Интеграция LightSpeed с TUVIS через Google Docs
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима интеграция LightSpeed с TUVIS можно через Google Docs.
Принцип интеграции:
Данные о клиенте Имя, фамилия, номер телефона, email и сумма заказа в чеке выгружается в google docs и после чего TUVIS загружает эти данные и начисляет бонусы этим клиентам согласно внутренним настройкам в программе.
LightSpeed
All documentation about L-Series you'll find here: https://developers.lightspeedhq.com/resto-api/introduction/gettingstarted/
TUVIS
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