Интеграция LightSpeed с TUVIS через Google Docs

$60
Системное программированиеЗакрыт1 заявка544 просмотра
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Необходима интеграция LightSpeed с TUVIS можно через Google Docs.

Принцип интеграции:

Данные о клиенте Имя, фамилия, номер телефона, email и сумма заказа в чеке выгружается в google docs и после чего TUVIS загружает эти данные и начисляет бонусы этим клиентам согласно внутренним настройкам в программе.

LightSpeed

All documentation about L-Series you'll find here: https://developers.lightspeedhq.com/resto-api/introduction/gettingstarted/

TUVIS

https://api.tuvis.world/swagger/index.html

2 года назад
guest_16439521676684
2 года в сервисе
Был
2 года назад