Интеграция LightSpeed с TUVIS через Google Docs

Необходима интеграция LightSpeed с TUVIS можно через Google Docs.

Принцип интеграции:

Данные о клиенте Имя, фамилия, номер телефона, email и сумма заказа в чеке выгружается в google docs и после чего TUVIS загружает эти данные и начисляет бонусы этим клиентам согласно внутренним настройкам в программе.

LightSpeed

All documentation about L-Series you'll find here: https://developers.lightspeedhq.com/resto-api/introduction/gettingstarted/

TUVIS

https://api.tuvis.world/swagger/index.html