Внести исправления в прошивку приставки sml 482

$750
Системное программированиеЗакрыт6 заявок224 просмотра
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Знание python/bash Понимание шестнадцатиричной системы исчесления Знание hex-редакторов Понимание работы md5sum, других хеш-сумм в файлах Понимание работы binwalk, squashfs, утилиты file, разборки-сборки bin прошивок. Приставка sml 482

2 года назад
Evgeniy8555
Евгений 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Aldmelit
Дмитрий 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов(-3)
2 года назад
$800
10 дней
Мошенник, взял деньги и исчез