Внести исправления в прошивку приставки sml 482

Добрый день! Дано: есть компьютер первого пользователя, есть компьютер второго пользователя под управлением ОС Windows. Нужно написать программу, устанавливаемую на компьютер второго пользователя, которая будет передавать ЭЦП ( в момент когда второй пользователь вставляет с ней ...