Простой клиент-сервер на C#

Нам нужно простое веб приложение на C# (Клиент-север) которая даёт возможность взаимодействие между пользователем и сервером ( для примера с базой данных), должно быть модульное тестирование отдельных методов ( сделаное с помощью внешней библиотеки) и интеграционное тестирование. Должна быть авторизация пользователя. Должен быть протокол связи с использованием веб-API (динамическое извлечение некоторых данных с помощью javascript). Должно иметь 6 функций и 3 нефункциональных требования. На доп. вопросы ответим в лс.