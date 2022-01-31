Простой клиент-сервер на C#

$50
Системное программированиеЗакрыт2 заявки1050 просмотров
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Нам нужно простое веб приложение на C# (Клиент-север) которая даёт возможность взаимодействие между пользователем и сервером ( для примера с базой данных), должно быть модульное тестирование отдельных методов ( сделаное с помощью внешней библиотеки) и интеграционное тестирование. Должна быть авторизация пользователя. Должен быть протокол связи с использованием веб-API (динамическое извлечение некоторых данных с помощью javascript). Должно иметь 6 функций и 3 нефункциональных требования. На доп. вопросы ответим в лс.

2 года назад
guest_16439074003632
2 года в сервисе
Был
2 года назад