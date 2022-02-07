Автоматизировать создание сообщений на форуме

Системное программированиеЗакрыт1 заявка542 просмотра
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На форуме cryptotalk.org необходимо писать посты (150 символов), есть темы новички и криптомир, в них лучше всего писать,  можно копировать сообщения других пользователей, но желательно перефразировать их, или писать подобные им. Скрипт с автоматизацией такого контента создать.

2 года назад
guest_16442397783203
2 года в сервисе
Был
2 года назад