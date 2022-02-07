Проект умного дома в Cisco packet tracer

Нужно сделать проект умного дома в CPT, есть набросок , который я делал сам. Задача настроить что бы все работало и описать это текстом пошагово, где и какая настройка была применена.

Есть пример отчета, как это должно выглядеть и мой проект в cpt, в нем вроде все работает, но я его делал можно считать «наугад» и не уверен что он правильный . Нужно выставить несколько умных устройств и подсоединить к сети , что бы можно было ими управлять через wi if и мобильную сеть. И устройства , которые будут работать по датчику в заданном алгоритме.