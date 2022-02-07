Консультация по работе Api Одноклассники и методу search.quick

$60
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Необходима консультация по Api Одноклассники и методу search.quick.

В частности интересует возможность определять параметры данного метода.

Выполненной работой будет считаться решение, которое будет использовать методу search.quick и параметры метода для сужения результатов поиска.

2 года назад
guest_15801537153283
4 года в сервисе
Был
2 года назад