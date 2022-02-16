Написать скрипт для сайта на тильде

возможна ли такая история?

нужно в этом тексте "запустили сервис в бета версию 23 дня назад и 94 компании уже пользуются нашим сервисом", чтобы от определенной даты каждый день прибавлялось число, соответственно дни идут на увеличение, а в цифре с количеством компаний, чтобы каждый день рандомно прибавлялось от 1 до 3. Цифры соответственно можно сделать отдельными текстовыми блоками, главное чтобы счётчики работали)