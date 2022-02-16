Написать скрипт для сайта на тильде

Системное программированиеЗавершен1 заявка623 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

возможна ли такая история?

нужно в этом тексте "запустили сервис в бета версию 23 дня назад и 94 компании уже пользуются нашим сервисом", чтобы от определенной даты каждый день прибавлялось число, соответственно дни идут на увеличение, а в цифре с количеством компаний, чтобы каждый день рандомно прибавлялось от 1 до 3. Цифры соответственно можно сделать отдельными текстовыми блоками, главное чтобы счётчики работали) 

2 года назад
maksim_shukin
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$14
1 день
RUBUAHWMZ
Ответственный исполнитель, буду обращаться еще, все выполнил качественно) всегда на связи!)
Все на высоте! Рекомендую!