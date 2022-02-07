Решить проблему с УРЛ - ЧПУ на опенкарт 3

На форуме cryptotalk.org необходимо писать посты (150 символов), есть темы новички и криптомир, в них лучше всего писать, можно копировать сообщения других пользователей, но желательно перефразировать их, или писать подобные им. Скрипт с автоматизацией такого контента ...
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