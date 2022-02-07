Golang/Node.js программист с опытом в крипто-роботах

$1000
Системное программированиеЗакрыт2 заявки570 просмотров
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Мы ищем профессионала, мага программирования (Middle/Senior не меньше!) на языке Golang или Node.js.

Вам предстоит:

  • Создать новую версию софта (2.0). Используя наши уже имеющиеся наработки.
2 года назад
guest_16444012321187
2 года в сервисе
Был
2 года назад