Обойти детектирование виртуальной машины

Системное программированиеЗакрытнет заявок784 просмотра
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Добрый день,надо обойти детектирование виртуальной машины , что бы на все тесты пафиша или кластера проходило без ошибок и что бы она поддерживала 3д ускорение(что бы был фпс) все подробности в пм.

2 года назад
Gobba
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад