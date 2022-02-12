Сделать мессенджер на PYTHON

Системное программированиеЗакрыт1 заявка999 просмотров
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Сделать мессенджер до 13 февраля

Python
2 года назад
guest_16446807348959
2 года в сервисе
Был
2 года назад