Смарт контракт на блокчейн ТОН КОЙН

Нужно создать бот телеграмм который будет сканировать календарь посольства США в Бишкеке и в случае появления новых мест записывать людей на интервью в системе.
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Здравствуйте, нужен хороший разработчик для реализации блокчейн проекта. Нужно написать всё на тон но если есть возможность и на других, то можно обсудить. Но в приоритете тон.
Антиспам: toncoin
в окончание заявки.
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