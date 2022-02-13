Смарт контракт на блокчейн ТОН КОЙН

Системное программированиеЗакрыт2 заявки729 просмотров
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Здравствуйте, нужен хороший разработчик для реализации блокчейн проекта. Нужно написать всё на тон но если есть возможность и на других, то можно обсудить. Но в приоритете тон. 

Антиспам: toncoin 

в окончание заявки.

2 года назад
dariidanu1
28 летМолдова
3 года в сервисе
Был
8 дней назад