WMI парсер

Системное программированиеЗавершен1 заявка1031 просмотр
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На выходе нужно получить экзешник, который при запуске будет собирать все доступные характеристики компьютера через WMI (Windows Management Instrumentation ) запоковывать их в json и отправлять на определеный адрес POST запросом.

ВАЖНО!

Экзешний должен отрабатывать на системах Windows 11, 10, 7, xp как x64 так и x86

2 года назад
erik999
Эрик 
39 летАрмения
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
Alytona
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
10 дней
RUB
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