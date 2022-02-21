WMI парсер

На выходе нужно получить экзешник, который при запуске будет собирать все доступные характеристики компьютера через WMI (Windows Management Instrumentation ) запоковывать их в json и отправлять на определеный адрес POST запросом.

ВАЖНО!

Экзешний должен отрабатывать на системах Windows 11, 10, 7, xp как x64 так и x86