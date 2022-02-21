Разработать программное обеспечение на базе Node.js

Системное программированиеЗакрыт1 заявка803 просмотра
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еализация новых продуктовых фич и поддержка кодовой базы по ТЗ проектаУчастие в декомпозиции задач, планирование технических зависимостейОбсуждение функциональных требований новых задач внутри командыУчастие в развитии архитектуры продукта и отдельных приложений (микросервисы)Знание: JavaScript,  принципов и особенностей проектирования приложений на Node.j, фреймворков (Express, Koa, Nest.js, т.д.), знание основных веб-протоколов, понимание принципов разработки клиент-серверных приложений (REST+WebSocket), SQL и NoSQL, SOLID, DRY, KISS, Microservices architecture, CI  (git, gitlab CI), JIRA, Confluence или аналогичными системами. Хотелось бы узнать о вас   1. Ваш стек  2. Как вы оцениваете свой уровень (Jun, Mid, Sen)  3. Когда готовы стартовать  4. Сколько часов в день вы готовы выделять на проект  5. Ваша часовая ставка

2 года назад
guest_16448217374523
2 года в сервисе
Был
2 года назад