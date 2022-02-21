Разработать программное обеспечение на базе Node.js

еализация новых продуктовых фич и поддержка кодовой базы по ТЗ проектаУчастие в декомпозиции задач, планирование технических зависимостейОбсуждение функциональных требований новых задач внутри командыУчастие в развитии архитектуры продукта и отдельных приложений (микросервисы)Знание: JavaScript, принципов и особенностей проектирования приложений на Node.j, фреймворков (Express, Koa, Nest.js, т.д.), знание основных веб-протоколов, понимание принципов разработки клиент-серверных приложений (REST+WebSocket), SQL и NoSQL, SOLID, DRY, KISS, Microservices architecture, CI (git, gitlab CI), JIRA, Confluence или аналогичными системами. Хотелось бы узнать о вас 1. Ваш стек 2. Как вы оцениваете свой уровень (Jun, Mid, Sen) 3. Когда готовы стартовать 4. Сколько часов в день вы готовы выделять на проект 5. Ваша часовая ставка