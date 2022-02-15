Настройка рассылки.

Системное программированиеЗакрыт1 заявка578 просмотров
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Нужно настроить рассылку сайта.

Поправить скрипт рассылки.

Сайт самописный.

2 года назад
guest_15760598838971
4 года в сервисе
Был
2 года назад