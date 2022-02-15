Настройка рассылки.

Перенести раздел для создания статей в программе ТЗшка https://tzshka.ru на домен https://aggel.ru Сделать так, что бы он не списывал внутренние деньги (тз) с баланса , или сделать оплату на мои реквизиты Нерабочий пример : https://aggel.ru/view=add.php https://aggel.ru/view=kab.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить рассылку сайта.
Поправить скрипт рассылки.
Сайт самописный.
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