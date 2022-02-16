Разработать ТЗ для СРМ проекта

Системное программированиеЗакрыт2 заявки723 просмотра
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Добрый день, нужно разработать Тз для похожего проекта https://telega.in/catalog. Лицевая клиентская сторона + кабинет клиента, администратора канала, модератора, владельца. + СРМ система.

2 года назад
guest_16450316267048
Украина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад