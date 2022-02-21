Разработать 3d галерею на ThreeJS

Подробное ТЗ и сделанные модели есть в наличии. ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам. Перед началом сотрудничества мы будем оценивать ваши технические скилы нашим тимлидом. Требования: - опыт запущенных и работающих проектов - иметь возможность созваниваться голосом по делу - дисциплинированность и готовность нести финансовую ответственность за сроки Хотелось бы узнать о вас 1. Ваш стек 2. Как вы оцениваете свой уровень (Jun, Mid, Sen) 3. Когда готовы стартовать 4. Сколько часов в день вы готовы выделять на проект 5. Ваша часовая ставка