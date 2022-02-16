Python программист

$50
Системное программированиеЗакрыт2 заявки676 просмотров
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Требуется опытный python программист.

Нужно написать скрипт,  на основе готового на Github или поставить готовый.

https://github.com/renso1/py3-validate-email

Все должно работать на Linux сервере. Я дам доступ.

Задание можно считать выполненым если скрипт будет валидировать почты со скоростью 20 миллионов в час.

Для этого требуется многопоточность.

Python
2 года назад
pablo102
Павел 
32 годаЭстония
4 года в сервисе
Был
год назад