Java + git

еализация новых продуктовых фич и поддержка кодовой базы по ТЗ проектаУчастие в декомпозиции задач, планирование технических зависимостейОбсуждение функциональных требований новых задач внутри командыУчастие в развитии архитектуры продукта и отдельных приложений (микросервисы)Знание: JavaScript, принципов и особенностей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
A. Изучите прикрепленный код из репозитория ниже (находится на GitHub). Пользователи получают доступ к программе для создайте учетную запись, чтобы играть в Uno онлайн. В настоящее время программа принимает имя и
пароль, а затем проверяет пароль, убедившись, что он содержит хотя бы один
специальный символ и имеет длину не менее 8 символов. Если пароль действителен,
он добавляет пользователя в список пользователей UnoOnline.
1. Клонируйте код из следующего репозитория (1 балл):
https://github.com/elizabethdancy/SYST17796_MidtermReviewPartC.git
2. Запишите основной путь и альтернативный путь одного варианта использования программы Uno Online. (2,5 балла)*
3. Вместо проверки пароля в основном методе мы хотели бы делегировать проверку пароля классу PasswordValidator.
· Расширьте код, чтобы добавить класс PasswordValidator. Используйте принципы OOD, чтобы код можно было легко
изменяется при изменении правил проверки пароля.
------------------------------------(на англ: )
A. Study the attached code from the repository below (located in GitHub). Users access the program to
create an account to play Uno online. The program currently takes in a name and
password and then validates the password, making sure it contains at least one
special character and is at least 8 characters long. If the password is valid,
it adds the user to a list of UnoOnline users.
1. Clone the code from the following repository (1 marks):
https://github.com/elizabethdancy/SYST17796_MidtermReviewPartC.git
2. Write out the main path and an alternate path of one use case for the Uno Online program. (2.5 marks)*
3. Instead of validating the password in the main method, we would like to delegate the password validation to a PasswordValidator class.
· Extend the code to add the PasswordValidator class. Use principles of OOD so that the code can easily be
changed when the password validation rules change.
- Похожие заказы
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Подробное ТЗ и сделанные модели есть в наличии. ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам. Перед началом сотрудничества мы будем оценивать ваши технические скилы нашим тимлидом. Требования: - опыт запущенных и работающих проектов - ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть работающий аддон в игре World of Warcraft Аддон выполняет роль калькулятора-банка для продажи добычи в рейдах: Выставление предмета на торги через чат Разделение золота между участниками Нужно доработать аддон или написать аналогичный с доработками: Доработать возможность вытаскивать данные в ...Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, нужно разработать Тз для похожего проекта [url=https://telega.in/catalog]https://telega.in/catalog[/url]. Лицевая клиентская сторона + кабинет клиента, администратора канала, модератора, владельца. + СРМ система.Закрыт2 года назад
- $50
Требуется опытный python программист. Нужно написать скрипт, на основе готового на Github или поставить готовый. https://github.com/renso1/py3-validate-email Все должно работать на Linux сервере. Я дам доступ. Задание можно считать выполненым если скрипт будет валидировать почты со скоростью 20 миллионов в ...Закрыт2 года назад
Нужно настроить рассылку сайта. Поправить скрипт рассылки. Сайт самописный.Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Перенести раздел для создания статей в программе ТЗшка https://tzshka.ru на домен https://aggel.ru Сделать так, что бы он не списывал внутренние деньги (тз) с баланса , или сделать оплату на мои реквизиты Нерабочий пример : https://aggel.ru/view=add.php https://aggel.ru/view=kab.phpСистемное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
На выходе нужно получить экзешник, который при запуске будет собирать все доступные характеристики компьютера через WMI ([b]Windows[/b] [b]Management[/b] [b]Instrumentation[/b] ) запоковывать их в json и отправлять на определеный адрес POST запросом. ВАЖНО! Экзешний должен отрабатывать на ...Системное программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте, нужен хороший разработчик для реализации блокчейн проекта. Нужно написать всё на тон но если есть возможность и на других, то можно обсудить. Но в приоритете тон. Антиспам: toncoin в окончание заявки.Закрыт2 года назад