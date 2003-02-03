Java + git

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Системное программированиеЗакрыт1 заявка842 просмотра
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A. Изучите прикрепленный код из репозитория ниже (находится на GitHub). Пользователи получают доступ к программе для создайте учетную запись, чтобы играть в Uno онлайн. В настоящее время программа принимает имя и

пароль, а затем проверяет пароль, убедившись, что он содержит хотя бы один

специальный символ и имеет длину не менее 8 символов. Если пароль действителен,

он добавляет пользователя в список пользователей UnoOnline.

1. Клонируйте код из следующего репозитория (1 балл):

https://github.com/elizabethdancy/SYST17796_MidtermReviewPartC.git

2. Запишите основной путь и альтернативный путь одного варианта использования программы Uno Online. (2,5 балла)*

3. Вместо проверки пароля в основном методе мы хотели бы делегировать проверку пароля классу PasswordValidator.

· Расширьте код, чтобы добавить класс PasswordValidator. Используйте принципы OOD, чтобы код можно было легко

изменяется при изменении правил проверки пароля.

------------------------------------(на англ: )

A. Study the attached code from the repository below (located in GitHub). Users access the program to

create an account to play Uno online. The program currently takes in a name and

password and then validates the password, making sure it contains at least one

special character and is at least 8 characters long. If the password is valid,

it adds the user to a list of UnoOnline users.

1. Clone the code from the following repository (1 marks):

https://github.com/elizabethdancy/SYST17796_MidtermReviewPartC.git

2. Write out the main path and an alternate path of one use case for the Uno Online program. (2.5 marks)*

3. Instead of validating the password in the main method, we would like to delegate the password validation to a PasswordValidator class.

· Extend the code to add the PasswordValidator class. Use principles of OOD so that the code can easily be

changed when the password validation rules change.

2 года назад
guest_16432915661381
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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