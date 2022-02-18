Интеграция РГИС ДДО Пермского края с ФГИС ДДО

Требуется опытный python программист. Нужно написать скрипт, на основе готового на Github или поставить готовый. https://github.com/renso1/py3-validate-email Все должно работать на Linux сервере. Я дам доступ. Задание можно считать выполненым если скрипт будет валидировать почты со скоростью 20 миллионов в ...