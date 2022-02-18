Развертывание одинаковых изолированных процессов с разными IP

Нужна техническая помощь следующего плана.

Имеется локальный ПК (i9 11900K, 64 GB DDR4 3600, NVME 1tb). На нем средствами виртуализации (какими именно пока сами не понимаем - OpenVZ, KVM, Docker...?) нужно реализовать работу 50—100 одинаковых изолированных друг от друга процессов, которые имеют разные учётные данные и должны выходить в интернет с разными IP (прокси).

Процесс имеет интерфейс командной строки, представляет из себя P2P ноду, работающую на блокчейне. Нода может работать под Linux, Windows и Android, требует наличие последней версии JRE.

Как минимум хотелось бы получить консультацию по возможным вариантам реализации такой задачи. Как максимум реализацию задачи под ключ. Детали в Discord или в Skype.