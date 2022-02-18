еализация новых продуктовых фич и поддержка кодовой базы по ТЗ проектаУчастие в декомпозиции задач, планирование технических зависимостейОбсуждение функциональных требований новых задач внутри командыУчастие в развитии архитектуры продукта и отдельных приложений (микросервисы)Знание: JavaScript, принципов и особенностей ...
Развертывание одинаковых изолированных процессов с разными IP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна техническая помощь следующего плана.
Имеется локальный ПК (i9 11900K, 64 GB DDR4 3600, NVME 1tb). На нем средствами виртуализации (какими именно пока сами не понимаем - OpenVZ, KVM, Docker...?) нужно реализовать работу 50—100 одинаковых изолированных друг от друга процессов, которые имеют разные учётные данные и должны выходить в интернет с разными IP (прокси).
Процесс имеет интерфейс командной строки, представляет из себя P2P ноду, работающую на блокчейне. Нода может работать под Linux, Windows и Android, требует наличие последней версии JRE.
Как минимум хотелось бы получить консультацию по возможным вариантам реализации такой задачи. Как максимум реализацию задачи под ключ. Детали в Discord или в Skype.
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