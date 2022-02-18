Разработка торговых роботов и терминалов по ТЗ;Разрабатывать приложения, работающие с Мосбиржа инфраструктуройРазработка, отладка, тестирование и первичное документирование программных модулейПоддержка и исправление ошибок в существующих модулях.Умение: разработки С++ от 3-х лет, разработки многопоточных сетевых приложений на ...
Необходимо реализовать вход в контингент посредствам авторизации через
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать вход в контингент посредствам авторизации через ЕСИА с использованием протокола OAuth. Для этого необходимо, при нажатии на кнопку авторизации через ЕСИА сформировать ссылку, получить утвердительный ответ, и после того как будут введены необходимые данные для входа и нажата кнопка входа, получить ответ об успешной авторизации и данные необходимые для авторизации в Контингенте. После чего осуществить вход в Контингент.
Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#)
Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.
- Похожие заказы
- Системное программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Подробное ТЗ и сделанные модели есть в наличии. ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам. Перед началом сотрудничества мы будем оценивать ваши технические скилы нашим тимлидом. Требования: - опыт запущенных и работающих проектов - ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Интеграция РГИС ДДО Пермского края с ФГИС ДДО. В части передачи сведений о доступности дошкольного образования в формате XML. Контингент. Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#) Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся ...Закрыт2 года назад
- $50
Нужна техническая помощь следующего плана. Имеется локальный ПК (i9 11900K, 64 GB DDR4 3600, NVME 1tb). На нем средствами виртуализации (какими именно пока сами не понимаем - OpenVZ, KVM, Docker...?) нужно реализовать работу 50—100 одинаковых ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
https://www.figma.com/file/Y3hbeRseGERagmI42SjDeD/AR-Link-Mega-Copy?fuid=941321635359787206 Все подробности в телеграме или вотсапЗакрыт2 года назад
- $10
A. Изучите прикрепленный код из репозитория ниже (находится на GitHub). Пользователи получают доступ к программе для создайте учетную запись, чтобы играть в Uno онлайн. В настоящее время программа принимает имя и пароль, а затем проверяет пароль, ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть работающий аддон в игре World of Warcraft Аддон выполняет роль калькулятора-банка для продажи добычи в рейдах: Выставление предмета на торги через чат Разделение золота между участниками Нужно доработать аддон или написать аналогичный с доработками: Доработать возможность вытаскивать данные в ...Закрыт2 года назад
Добрый день, нужно разработать Тз для похожего проекта [url=https://telega.in/catalog]https://telega.in/catalog[/url]. Лицевая клиентская сторона + кабинет клиента, администратора канала, модератора, владельца. + СРМ система.Системное программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Требуется опытный python программист. Нужно написать скрипт, на основе готового на Github или поставить готовый. https://github.com/renso1/py3-validate-email Все должно работать на Linux сервере. Я дам доступ. Задание можно считать выполненым если скрипт будет валидировать почты со скоростью 20 миллионов в ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад