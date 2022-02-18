Необходимо реализовать вход в контингент посредствам авторизации через

Системное программированиеЗакрытнет заявок580 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать вход в контингент посредствам авторизации через ЕСИА с использованием протокола OAuth. Для этого необходимо, при нажатии на кнопку авторизации через ЕСИА сформировать ссылку, получить утвердительный ответ, и после того как будут введены необходимые данные для входа и нажата кнопка входа, получить ответ об успешной авторизации и данные необходимые для авторизации в Контингенте. После чего осуществить вход в Контингент.

Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#)

Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.

2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Разработать приложения для Мосбиржы на С++

    Разработка торговых роботов и терминалов по ТЗ;Разрабатывать приложения, работающие с Мосбиржа инфраструктуройРазработка, отладка, тестирование и первичное документирование программных модулейПоддержка и исправление ошибок в существующих модулях.Умение:  разработки С++ от 3-х лет,  разработки многопоточных сетевых приложений на ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать 3d галерею на ThreeJS

    Подробное ТЗ и сделанные модели есть в наличии. ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам. Перед началом сотрудничества мы будем оценивать ваши технические скилы нашим тимлидом. Требования: - опыт запущенных и работающих проектов - ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция РГИС ДДО Пермского края с ФГИС ДДО

    Интеграция РГИС ДДО Пермского края с ФГИС ДДО. В части передачи сведений о доступности дошкольного образования в формате XML. Контингент. Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#) Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Развертывание одинаковых изолированных процессов с разными IP

    $50

    Нужна техническая помощь следующего плана. Имеется локальный ПК (i9 11900K, 64 GB DDR4 3600, NVME 1tb). На нем средствами виртуализации (какими именно пока сами не понимаем - OpenVZ, KVM, Docker...?) нужно реализовать работу 50—100 одинаковых ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Java + git

    $10

    A. Изучите прикрепленный код из репозитория ниже (находится на GitHub). Пользователи получают доступ к программе для создайте учетную запись, чтобы играть в Uno онлайн. В настоящее время программа принимает имя и пароль, а затем проверяет пароль, ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка аддона для игры WoW

    Есть работающий аддон в игре World of Warcraft Аддон выполняет роль калькулятора-банка для продажи добычи в рейдах: Выставление предмета на торги через чат Разделение золота между участниками Нужно доработать аддон или написать аналогичный с доработками: Доработать возможность вытаскивать данные в ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать ТЗ для СРМ проекта

    Добрый день, нужно разработать Тз для похожего проекта [url=https://telega.in/catalog]https://telega.in/catalog[/url]. Лицевая клиентская сторона + кабинет клиента, администратора канала, модератора, владельца. + СРМ система.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Python программист

    $50

    Требуется опытный python программист. Нужно написать скрипт,  на основе готового на Github или поставить готовый. https://github.com/renso1/py3-validate-email Все должно работать на Linux сервере. Я дам доступ. Задание можно считать выполненым если скрипт будет валидировать почты со скоростью 20 миллионов в ...

    Python
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад