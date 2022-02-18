Необходимо реализовать вход в контингент посредствам авторизации через ЕСИА с использованием протокола OAuth. Для этого необходимо, при нажатии на кнопку авторизации через ЕСИА сформировать ссылку, получить утвердительный ответ, и после того как будут введены необходимые данные для входа и нажата кнопка входа, получить ответ об успешной авторизации и данные необходимые для авторизации в Контингенте. После чего осуществить вход в Контингент.

Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#)

Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.