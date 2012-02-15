Доработка набора атрибутов образовательных организаций

Системное программированиеЗакрытнет заявок887 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработка набора атрибутов образовательных организаций, подразделений, сотрудников (наличие углубленного изучения предметов, принадлежности к параллелям обучения, указания должностей и др.), доработка сервиса объединения сотрудников. Добавление атрибутов необходимо осуществить в ИС «Контингент» вкладка организации для каждой организации.

Реализация справочников должностей персонала, справочников профилей обучающихся, справочников учебно-вспомогательного персонала. Реализацию связей БД в соответствии с техническим заданием.

Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#), база данных – PostgreSQL.

Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.

2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв