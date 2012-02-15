Разработка торговых роботов и терминалов по ТЗ;Разрабатывать приложения, работающие с Мосбиржа инфраструктуройРазработка, отладка, тестирование и первичное документирование программных модулейПоддержка и исправление ошибок в существующих модулях.Умение: разработки С++ от 3-х лет, разработки многопоточных сетевых приложений на ...
Создание и развития механизмов формирования государственного задания
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание и развития механизмов формирования государственного задания, создания механизмов гибкой фильтрации и построения отчетов по контингенту профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермскою края.
Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#), база данных – PostgreSQL.
Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.
- Похожие заказы
- Системное программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Доработка набора атрибутов образовательных организаций, подразделений, сотрудников (наличие углубленного изучения предметов, принадлежности к параллелям обучения, указания должностей и др.), доработка сервиса объединения сотрудников. Добавление атрибутов необходимо осуществить в ИС «Контингент» вкладка организации для каждой организации. Реализация ...Закрыт2 года назад
Реализация учета обучающихся в семейной форме на дому в соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ В разделе контингент добавить вкладку "Семейное образование", страница - копия страницы учащихся, но в ней будут ...Закрыт2 года назад
Реализация учета иностранных студентов высших учебных заведений Перми в соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" Создание фильтрации по различным параметрам, создание таблиц ...Закрыт2 года назад
Необходимо реализовать вход в контингент посредствам авторизации через ЕСИА с использованием протокола OAuth. Для этого необходимо, при нажатии на кнопку авторизации через ЕСИА сформировать ссылку, получить утвердительный ответ, и после того как будут введены необходимые ...Закрыт2 года назад
Интеграция РГИС ДДО Пермского края с ФГИС ДДО. В части передачи сведений о доступности дошкольного образования в формате XML. Контингент. Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#) Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся ...Закрыт2 года назад
- $50
Нужна техническая помощь следующего плана. Имеется локальный ПК (i9 11900K, 64 GB DDR4 3600, NVME 1tb). На нем средствами виртуализации (какими именно пока сами не понимаем - OpenVZ, KVM, Docker...?) нужно реализовать работу 50—100 одинаковых ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
https://www.figma.com/file/Y3hbeRseGERagmI42SjDeD/AR-Link-Mega-Copy?fuid=941321635359787206 Все подробности в телеграме или вотсапЗакрыт2 года назад
- $10
A. Изучите прикрепленный код из репозитория ниже (находится на GitHub). Пользователи получают доступ к программе для создайте учетную запись, чтобы играть в Uno онлайн. В настоящее время программа принимает имя и пароль, а затем проверяет пароль, ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад