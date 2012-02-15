Создание и развития механизмов формирования государственного задания

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Создание и развития механизмов формирования государственного задания, создания механизмов гибкой фильтрации и построения отчетов по контингенту профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермскою края.

Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#), база данных – PostgreSQL.

Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.

2 года назад
guest_15287238561124
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2 года назад
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