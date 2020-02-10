Внести правки на сайте – CMS Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо внести правки на сайт, CMS Wordpress.

Правки будут регулярные.

Нужен прямой исполнитель, хорошо знающий WP.

Ваши предложения ниже.

WordPress
4 года назад
amule
52 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад