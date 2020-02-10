Зеленая зона Google PageSpeed Insights (WordPress)

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок576 просмотров
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Для сайта на Вордпрессе (1centppc.com) нужно сделать зеленую зону (без отключения сущесвтующих плагинов, ибо там просто и отключать-то нечего).

Дам доступы в админку и ФТП.

Оплата строго за результат, без предоплаты...

Сообщите, пожалуйста, стоимость и когда готовы сделать. Спасибо!

WordPress
4 года назад
amule
52 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад