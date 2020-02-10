Анимированный слайдер

Добрый день требуется сделать с нуля приложение для Android/iOS. Все в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто сможет сделать из https://axitech.ru условно это www.bronkagroup.ru
я имею ввиду похожую управляемую анимацию?
- Похожие заказы
- $300Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $400
Здравствуйте, краткое ТЗ ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы с данной cms и кто сможет помочь. Бюджет до 25-30 тыс. руб.Закрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо внести правки на сайт, CMS Wordpress. Правки будут регулярные. Нужен прямой исполнитель, хорошо знающий WP. Ваши предложения ниже.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужен хороший специалист со знаниями laravel + php. Нужно верстку натянуть на laravel админкуЗавершен4 года назад
Добрый день! Вёрстку сайта выполнили Нужно натянуть сайт на WP. На сайте есть корзина, каталог товаров, сами товары, фильтры, 3 разных меню, всего 11 разных страниц. В вёрстке есть несколько косяков (нужно будет подправить). Могу прислать макеты в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен бот для продажи через телеграмм с сортировкой по городам с оплатой за btcВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
[url=https://zen.yandex.ru/media/id/59317ae98e557d35dc614624/kak-peredavat-status-sdelki-iz-amo-crm-v-google-analytics-bez-pomosci-storonnih-servisov-5d5bb0d7f8ea6700addbb808]https://zen.yandex.ru/media/id/59317ae98e557d35dc614624/kak-peredavat-status-sdelki-iz-amo-crm-v-google-analytics-bez-pomosci-storonnih-servisov-5d5bb0d7f8ea6700addbb808[/url] Скрипт там же есть. Мне нужно чтобы дополнительно в Google Analitics передавалось поле c урлом лида (сделки) в amocrm в таком виде https://********.amocrm.ru/leads/detail/29543590 как дополнительный параметр.Завершен4 года назад
Необходимо написать скрипт для интеграции между Sipuni и Envycrm. Чтобы при входящем звонке клиента переадресовывало на ответственного менеджера в карточке клиента Envycrm. У обоих сервисов открытый APIВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно настроить цели в Яндекс Метрике на событие, а именно на отправку заявки формы "Заказать звонок". В корзине "Оформить заказ" и в Купить в 1 КЛИК "Оформить заказ" в JavaScript-событиях. Не могу понять какие файлы ...Завершен4 года назад
Нужно выгрузить статьи с сайта на Drupal на 3 языках на новый сайт на свежем Wordpress. Языки контента: армянский, русский, английский. Исходный сайт занимает 3 гб, ссылку скину потенциальному исполнителю. Интересует бюджетный вариант, так как импорт разовый.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад