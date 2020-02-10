Анимированный слайдер

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Кто сможет сделать из https://axitech.ru условно это www.bronkagroup.ru

я имею ввиду похожую управляемую анимацию?

4 года назад
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад