Парсинг реестра НКО

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок266 просмотров
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http://nko.economy.gov.ru/Organization

есть вот такая база. Нужно получить полную выборку со всеми полями

4 года назад
CTALKEP
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад