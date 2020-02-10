Парсинг реестра НКО

Для сайта на Вордпрессе (1centppc.com) нужно сделать зеленую зону (без отключения сущесвтующих плагинов, ибо там просто и отключать-то нечего). Дам доступы в админку и ФТП. Оплата строго за результат, без предоплаты... Сообщите, пожалуйста, стоимость и когда готовы сделать. ...