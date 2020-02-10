Подключение онлайн-оплат NovaPay через API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки3310 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

подключение онлайн-оплат NovaPay через API па платформе сайта PrestaShop 1.6.1.8ПодключитьИнтернет-эквайринг на магазин в престашоп 

4 года назад
guest_15813475339021
4 года в сервисе
Был
4 года назад