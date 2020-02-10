Переделать модуль Opencart 3.х на Opencart 2.x

Здравствуйте, краткое ТЗ ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы с данной cms и кто сможет помочь. Бюджет до 25-30 тыс. руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо переделать модуль с Опенкарта версии 3, на Опенкарт версии 2.х – https://ofd.ru/razrabotchikam/cms-opencart
Имеем версию ocStore 2.1.0.2.1
- Похожие заказы
- $400Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Что нужно сделать: Разработать скрипт, который будет блокировать ботов различных сервисов. Например: - ahrefs.com - www.megaindex.ru - serpstat.com - semrush.ru - www.linkpad.ru - ru.majestic.com Полный список ботов будет предоставлен. Т.е. если User-Agent этих сервисов, то блокируем их. IP адреса данных User-Agent'ов необходимо записывать в файл ...Закрыт4 года назад
Нужен профессиональный разработчик на фреймворке Laravel, который сможет выполнить следующие задачи: 1. Откорректировать шаблон сайта и добавить форму обратной связи. 2. Установить систему ролей пользователей. 3. Настроить систему комментариев к постам (управление из админки) Напишите стоимость и сроки выполнения.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
http://nko.economy.gov.ru/Organization есть вот такая база. Нужно получить полную выборку со всеми полямиВеб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Для сайта на Вордпрессе (1centppc.com) нужно сделать зеленую зону (без отключения сущесвтующих плагинов, ибо там просто и отключать-то нечего). Дам доступы в админку и ФТП. Оплата строго за результат, без предоплаты... Сообщите, пожалуйста, стоимость и когда готовы сделать. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть макеты в psd. Нужно сверстать, и натянуть на Битрикс. Макеты отправлю кандидатам. Без предоплаты, оплата поэтапно. Рассматриваю как полностью верстку и натяжку под ключ, так и отдельные этапы.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Кто сможет сделать из https://axitech.ru условно это www.bronkagroup.ru я имею ввиду похожую управляемую анимацию?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо внести правки на сайт, CMS Wordpress. Правки будут регулярные. Нужен прямой исполнитель, хорошо знающий WP. Ваши предложения ниже.Закрыт4 года назад
Здравствуйте, нужен хороший специалист со знаниями laravel + php. Нужно верстку натянуть на laravel админкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Вёрстку сайта выполнили Нужно натянуть сайт на WP. На сайте есть корзина, каталог товаров, сами товары, фильтры, 3 разных меню, всего 11 разных страниц. В вёрстке есть несколько косяков (нужно будет подправить). Могу прислать макеты в ...Закрыт4 года назад