Переделать модуль Opencart 3.х на Opencart 2.x

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки213 просмотров
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Добрый день, необходимо переделать модуль с Опенкарта версии 3, на Опенкарт версии 2.х – https://ofd.ru/razrabotchikam/cms-opencart

Имеем версию ocStore 2.1.0.2.1

OpenCart
4 года назад
amule
52 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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