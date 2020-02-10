Здравствуйте, краткое ТЗ ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы с данной cms и кто сможет помочь. Бюджет до 25-30 тыс. руб.
Разработать скрипт, который блокировать ботов различных сервисов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно сделать:
Разработать скрипт, который будет блокировать ботов различных сервисов.
Например:
Полный список ботов будет предоставлен.
Т.е. если User-Agent этих сервисов, то блокируем их. IP адреса данных User-Agent'ов необходимо записывать в файл (черный список) для дальнейшей блокировки по IP.
Все остальные User-Agent не блокируются.
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