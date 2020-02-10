Разработать скрипт, который блокировать ботов различных сервисов

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Что нужно сделать:

Разработать скрипт, который будет блокировать ботов различных сервисов. 

Например:

- ahrefs.com

- www.megaindex.ru

- serpstat.com

- semrush.ru

- www.linkpad.ru

- ru.majestic.com

Полный список ботов будет предоставлен.

Т.е. если User-Agent этих сервисов, то блокируем их. IP адреса данных User-Agent'ов необходимо записывать в файл (черный список) для дальнейшей блокировки по IP.

Все остальные User-Agent не блокируются.

4 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад