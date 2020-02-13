Исправление ошибки при бронировании

Добрый вечер!

На сайте https://panch-tour.com.ua/ в админке и на странице https://panch-tour.com.ua/newtestform/ необходимо исправить ошибку (на прикрепленном скрине).

1. Настроить верный выбор города прибытия.

2. В настройках пропал список городов с возможностью добавления новых. Нужно поправить.

3. И далее по процессу бронирования, если будут ошибки.

Они появились после установки ssl сертификата на сайт.

Бюджет небольшой, без посредников.

Сразу указывайте цену и сроки.