panch01

Андрей panch01

 
61 годРумыния/Брашов
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад

Программирование для древнего ПО

perl , java, basic, pascal, c , foxpro

чистый js

php без фреймворков

PHPPerl
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$23
10 баллов
4 года назад
Правки по бронированию
Спасибо огромное Андрею! Все отлично, как всегда. Супер специалист, рекомендую.
Рекомендую Светлану как хорошего заказчика
Ответный отзыв
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$6
10 баллов
4 года назад
Исправление ошибки при бронировании
Супер специалист! Все быстро и четко, рекомендую.
Рекомендую Светлану как опытного заказчика.
Ответный отзыв
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Исправление мелких ошибок при бронировании
Все отлично, спасибо!
Хороший заказчик Рекомендую
Ответный отзыв
Nabla
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$4
9 баллов
4 года назад
Сделать несколько правок в компоненте K2 и Joomla
Андрей справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
С заказчиком работать комфортно. Рекомендую
Ответный отзыв
liringea
Эдуард 
36 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$18
10 баллов
4 года назад
Ищу JS разработчика, нужно реализовать выгрузку файла на хостинг и пол
Всё отлично сделано
Грамотная постановка задачи и своевременная оплата Рекомендую
Ответный отзыв