—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
4 года назад
Спасибо огромное Андрею! Все отлично, как всегда. Супер специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую Светлану как хорошего заказчика
$6
10 баллов
4 года назад
Супер специалист! Все быстро и четко, рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую Светлану как опытного заказчика.
$10
10 баллов
4 года назад
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик Рекомендую
$4
9 баллов
4 года назад
Андрей справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
С заказчиком работать комфортно. Рекомендую
$18
10 баллов
4 года назад
Всё отлично сделано
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи и своевременная оплата Рекомендую