Разработка чекап-системы (автотесты)

Если ошиблась категорией - пардон.

Для шоурума необходимо разработать чекап-систему (автотесты)

Форму делаем в виде дашборда.

Еженедельная проверка моделей на сайте в следующих разделах:

- Конфигуратор – код 200

- Шоурумы – код 200 (цены не проверяем)

- Теги в даталеере – наличие и корректность

- Формы – код 200, отправка в CRM успешна

Ссылки и теги парсить раз в неделю. В дашборде должна быть инфа, где каких тегов не хватает.

Проверяем на параметр: страница отдаёт код 200 и открывается корректно. Цены не проверяем.

Пишите оценку по времени и стоимость проекта.

Спасибо.