Модификация сайта на ModX

Ищем специалиста по модификации и расширению функционала сайта на ModX, так же используется технологии Postgre, Vue JS, Node JS, MySql, Gitlab

Задача связана с интеграцией с другим ресурсом по api.

Если вы владеете данными технологиями, а также ответственный, пунктуальный профессионал своего дела, ждём от вас предложений.

Оплата почасовая - 1 час 10$