Шукаю розробника серверів в грі CS 1.6

Нужен скрипт на запросах для выполнения определенных действий в онлайн игре. Нужна стабильная работа без графики и желательно в многопоток. Сама игра запускается через клиент - отдельное приложение, общается с шифрованием RSA, но я его ...
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Хочу зробити український проект в грі CS 1.6
Потрібен розробник/тех. адмін для створення серверу, а також керівник по сумісництву
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