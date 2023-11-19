Мобильное приложения на. React Native

Приложение представляет собой мобильную версию дневника школьника. На главном экране приложения отображается расписание школьника на одну неделю. Приложение позволяет формировать расписание на текущую четверть, добавлять и удалять предметы (расписание занятий не изменяется в течение четверти). ...
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сделать приложения остальное обсудим
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